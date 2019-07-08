Pakistan’ın cimri başbakanı yine damga vurdu: ABD ziyaretinde kalacağı yer belli oldu

Pakistan’da büyük bir halk desteğini arkasına alarak geçtiğimiz yıl ülkenin başbakanı olan eski kriketçi Imran Khan’ın kemer sıkma politikası sık sık uluslararası basının gündemine geliyordu.

Yoksullukla mücadele kapsamında hem bireysel hem de devletin harcamalarını kısan Khan’ın bu ay ABD’ye gerçekleştireceği ziyaretinin detayları da Pakistan’da takdirle karşılandı. Harcamaları kıstığı için halkın beğenisini toplayan Khan’ın 21 Temmuz’da Washington’da gerçekleştireceği 3 günlük temasları kapsamında lüks bir otelde kalmayacağı açıklandı.

Geçen yıl göreve geldikten sonra bir dizi kemer sıkma politikası izleyen Khan’ın ABD’deki Pakistan Büyükelçisi’nin konutunda kalacağı belirtildi. Fakat Khan’ın büyükelçilikte kalmasının ABD’li yetkililer arasında tartışma yarattığı belirtildi. Pakistan basınında yer alan haberlerde ABD’li yetkililerin Khan’ın büyükelçilikte kalmasından rahatsız olduğu belirtildi. ABD istihbaratı ve güvenlik güçlerinin Khan’ın güvenliğini sağlayamamaktan endişe ettiği öne sürüldü.