Son dakika: Vatikan’da taciz skandalı!

Vatikan ve Katolik Kilisesi’nin sıklıkla karşılaştığı çocuk tacizi ve cinsel taciz suçlamalarına bir yenisi daha eklendi. Avusturalya’da yargılanan Kardinal Pell, 13 yaşındaki çocuklara cinsel taciz suçlamasıyla yargılandığı davada jüri tarafından suçlu bulundu.

22 yıl önce Avustralya’nın Melbourne kentinde, 13 yaşındaki çocuklardan oluşan kilise korosunda bulunan çocukları taciz ettiği iddia edilmiş taciz edildiğini belirten çocuklardan ikisi 2014 yılında hayatını kaybetmişti.

Pell’in avukatı kararı temyize götüreceklerini söylerken Kardinal dava sırasında kendisine yöneltilen 5 cinsel taciz suçunu da reddetmişti.

Reuters’da yer alan haberde, Vatikan Sözcüsü Alessandro Gisotti, kararla ilgili ‘acı verici’ ifadesini kullandı. Gisotti, Pell’in kendisini suçsuz olarak gördüğünü ve son seviyeye kadar kendisini savunma hakkının olduğunu belirtti.

Eğer Kardinal Pell’in cezası onanırsa 10 yıl hapis yatması bekleniyor.