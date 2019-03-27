Papa’nın bu videosu Katolikleri kızdırdı

Yaptığı açıklamalar ile Katolik aleminde adeta ezber bozan Papa Francis’in önceki gün çekilen görüntüleri ortalığı karıştırdı… Papa’nın İtalya’nın Loreto kentinde katıldığı bir etkinlik sırasında bazı yetkililer Katolik aleminin ruhani liderini karşılamak için sıraya girmesi sonrasında çekilen görüntülerde bu kişiler saygı ifadesi olarak Papa’nın yüzüğünü öpmeye çalışıyor.

Fakat videoda Papa, önünde eğilerek elindeki yüzüğü öpmek isteyenleri teker teker ittirirken görülüyor. Katolik geleneklerine göre rahip, kardinal ve Papa’nın yüzüğünü öpmek bölgedeki yetkililerin saygı gösterisi olarak bilinirken Papa Francis’in bu hareketi Katolikleri ikiye böldü. Bazı Katolikler Papa Francis’in hareketini överken diğerleri de tepki gösterdi. Papa’ya destek verenler, “Gelenekleri yıkıyor. Böyle bir geleneğe neden ihtiyacımız vardı. Papalığın modernleşmesinin bir yansıması” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Papa’nın hareketine tepki gösterenler ise bu hareketin rahatsız edici ve yanlış olduğunu söyledi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, “Papa’nın böyle davranması geleneklere aykırı. İnsanlar ona saygı duydukları için böyle bir şey yapıyorlar, buna itiraz etmemeliydi” dedi.