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Parasını alamayan işçi ortalığı birbirine kattı!

İngiltere’de bir otelin inşaatında çalışan bir işçi, ücretinin ödenmediğini iddia ederek ortalığı birbirine kattı. Otelin inşaatının bittiği gün iş makinesiyle binaya dalan işçi, karşısına çıkan ne varsa kırıp döktü.

12:49 -
Haberler Dünya

Görgü tanıklarınca kayda alınan olayda, kızgın işçinin mini kepçeyle, otelin girişinden içeri girdiği görülüyor. Ücretini alamayan işçi, yeni tamamladıkları otelin girişini ve içerisini tahrip ederken, iş arkadaşları da şaşkınlıkla olan biteni izledi.

Çevredekiler adamı durdurmaya çalışsa da, kızgın işçi yarım saat boyunca ortalığı dağıttıktan sonra kepçeyi terk edip olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Yetkililer, olay sırasında ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve oteli tahrip eden işçinin arandığını duyurdu.

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