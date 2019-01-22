Parasını alamayan işçi ortalığı birbirine kattı!

Görgü tanıklarınca kayda alınan olayda, kızgın işçinin mini kepçeyle, otelin girişinden içeri girdiği görülüyor. Ücretini alamayan işçi, yeni tamamladıkları otelin girişini ve içerisini tahrip ederken, iş arkadaşları da şaşkınlıkla olan biteni izledi.

Çevredekiler adamı durdurmaya çalışsa da, kızgın işçi yarım saat boyunca ortalığı dağıttıktan sonra kepçeyi terk edip olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Yetkililer, olay sırasında ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve oteli tahrip eden işçinin arandığını duyurdu.