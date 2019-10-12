Paris ve Erbil’de skandal görüntüler! Terör örgütü yandaşları bayrağımızı yaktı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de toplanan terör örgütü yandaşları, hadlerini fazlasıyla aştı. Sloganlar atarak eylem yapan grup, Türk Bayrağı’nı ateşe vererek skandal görüntülere imza attı.

Bununla da yetinmeyen grup terör örgütü elebaşının posterlerini açtı. Reuters haber ajansı fotoğrafları paylaşırken, rezalete imza atanları tüm dünyanın gözleri önüne serdi.

Terör örgütü destekçileri yalnızca Erbil’de değil, Avrupa’nın göbeğinde de ortaya çıktı. Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya gelen kalabalık, sözde Kürdistan bayrakları ve PKK/YPG flamaları açtı.