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Parkta güpegündüz yaşanan cinsel tacizler polisi alarma geçirdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir parkta peş peşe yaşanan taciz vakalarının ardından polis alarma geçti. Şehrin güneyindeki Croydon semtinde bulunan Norwood Parkı'nda 5 Mayıs ile 21 Haziran arasında altı kadın saldırıya uğradı.

Sozcu.com.tr
11:13 -
Haberler Dünya
Parkta güpegündüz yaşanan cinsel tacizler polisi alarma geçirdi

30’lu yaşlarının başında, 60’ların ortalarında olduğu ifade edilen kadınların tümünün parkta yürüyüş ya da spor yaptığı, kadınların beşinin ise köpekleriyle birlikte olduğu öğrenildi.

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; cinsel tacizlerin tümü 10.50 ile 17.30 arasında güpegündüz gerçekleşti. Dört kadının cinsel saldırıya maruz kaldığı, dört olayda da saldırganın kurbanların cep telefonlarını ya çaldığı ya da çalma teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

Londra polisi, cinsel saldırı mağdurlarının fiziksel olarak yara almadığını açıklarken, saldırganın eşkâline ilişkin şu bilgi basınla paylaşıldı:

“16-25 yaşlarında, siyahi, uzun boylu, zayıf, koyu renk saçlı.”

Soruşturmayı yürüten komiser Matt Loftus, “Bu konuda şüpheliyi teşhis etmek üzere çok çalışıyoruz ve bir şeyler duyan ya da görenlere, sahip oldukları bilgilerin önemsiz olduğunu düşünseler bile, bizimle iletişime geçmeye çağırıyoruz” dedi.

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