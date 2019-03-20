Partide dehşete düşüren anlar! Metrelerce yükseğe tırmandı ama…

ABD’de bahar tatiline giren üniversite öğrencileri, düzenledikleri partilerle sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Teksas eyaletinde yaşayan Kansas Üniversitesi öğrencisi Haylee Hoefgen’in videosu da kısa sürede viral olan görüntüler arasına girdi. Güney Padre Adası’nda bir partiye katılan Hoefgen, plajdaki bayrak direklerinden birine tırmanmaya başladı.

Birkaç denemenin ardından direğin tepesine tırmanan genç kız, dengesini kaybedince bir anda metrelerce yüksekten yere düştü.

Korku dolu anların yaşandığı o görüntüler saniye saniye kaydedilirken, genç kız talihsiz kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

ABD’de bahar tatiline giren üniversite öğrencilerine partilerde aşırıya kaçmamaları yönünde sık sık uyarılar yapılıyor.