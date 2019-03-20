Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Partide dehşete düşüren anlar! Metrelerce yükseğe tırmandı ama…

ABD'de bahar tatili kapsamında bir partiye katılan üniversiteli genç kız, plajdaki bayrak direğine tırmanınca korku dolu anlar yaşandı. Metrelerce yüksekten yere düşen genç kızın videosu kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Sozcu.com.tr
15:24 -
Haberler Dünya

ABD’de bahar tatiline giren üniversite öğrencileri, düzenledikleri partilerle sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Teksas eyaletinde yaşayan Kansas Üniversitesi öğrencisi Haylee Hoefgen’in videosu da kısa sürede viral olan görüntüler arasına girdi. Güney Padre Adası’nda bir partiye katılan Hoefgen, plajdaki bayrak direklerinden birine tırmanmaya başladı.

Genç kız çevredekilerin alkışları arasında direğe böyle tırmandı.

Birkaç denemenin ardından direğin tepesine tırmanan genç kız, dengesini kaybedince bir anda metrelerce yüksekten yere düştü.

Genç kızın düşme anı böyle görüntülendi.

Korku dolu anların yaşandığı o görüntüler saniye saniye kaydedilirken, genç kız talihsiz kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Haylee Hoefgen.

ABD’de bahar tatiline giren üniversite öğrencilerine partilerde aşırıya kaçmamaları yönünde sık sık uyarılar yapılıyor.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more