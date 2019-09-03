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Patronları ABD olunca sınırımızda ellerini kollarını sallayarak geziyorlar

Ankara-Washington hattında bir dönem gerilime sebep olan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin teröristleri Şanlıurfa'da görüntülendi. Türkiye ile ABD'nin Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge çalışmaları devam ederken, YPG'li silahlı teröristler Türkiye sınırında resmen ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor.

11:08 -
Haberler Dünya
Patronları ABD olunca sınırımızda ellerini kollarını sallayarak geziyorlar

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi’nde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türk ve ABD askerlerini taşıyan helikopterler havadan sınırda devriye uçuşları yaparken karadan ise sınır hattında incelemeler sürüyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde içerisinde askeri yetkililerin bulunduğu araçlar sınır hattında inceleme yaptı.

Fotoğraf: İHA

Silahlı teröristler görüntülendi
Eski ve yeni gümrük kapılarının olduğu bölgede inceleme yapan yetkililer 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına geri dönerken, sınırın diğer tarafında ise ABD’nin desteklediği terör örgütü PKK’nın uzantısı olan YPG'li teröristler kameralara yakalandı.

Fotoğraf: İHA

Silahlı teröristler Suriye rejimine ait gümrük bölgesinde görüntülenirken, teröristlerden birinin keskin nişancı silahı kanas olarak bilinen dragunov taşıması dikkat çekti. (İHA)

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