Pence, Trump’ın otelinde kaldı ortalık karıştı: Vergiler zengin ediyor!

Başkan Yardımcısı Pence, İrlandalı liderlerle görüşmeler yapmak üzere Dublin'i ziyaret etti. Pence’in burada yaptığı otel seçimi için ABD’de gündeme oturdu. Pence, başkente 300 kilometre uzaklıkta, Doonbeg'deki Trump'a ait golf tesisi Trump International Golf Club'da konaklayarak Dublin'e uçakla seyahat etti.

Pence'in bu tercihi Trump'ın önerisiyle yapıp yapmadığı sorusuna Pence'in özel kalemi Marc Short “Sanırım bir öneriydi” şeklinde yanıt verdi. Gazetecilere konuşan Short, Pence'in büyük büyükannesinin ve başka aile üyelerinin de Doonbegli olması nedeniyle, Trump'la diyaloğu sırasında böyle bir önerinin Trump tarafından ortaya atıldığını söyledi. Short ayrıca bunun bir zorunluluk olarak değil tavsiye olarak gündeme geldiğini belirterek, “Trump ‘Oraya gitmek zorundasın' demez elbette” dedi.

‘ANAYASA ÖNÜNDE YEMİN ETTİN’

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre Pence'in bu seçiminin, vatandaşların vergileriyle Trump'a kazanç sağlanması anlamına geldiğini savunan birçok Demokrat yetkili tepkilerini açıkça ifade etti. Californialı Kongre üyesi Demokrat Ted Lieu Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Trump'ı para akıtmayla suçladı ve Pence'e seslenerek de “Anayasa önünde yemin ettin, Donald Trump önünde değil” ifadelerini kullandı.

Demokrat Ulusal Komisyonu'nun kurumsal Twitter hesabından da benzer bir tepki mesajı paylaşıldı. Kamuoyuna yönelik mesajda, “Sizin vergileriniz Trump ailesini daha da zengin ediyor” ifadeleri yer aldı.

Pence'in özel kalemi Short, başkan yardımcısının oteldeki konaklama masraflarının devlet bütçesinden karşılandığını ancak kendisiyle birlikte seyahat eden kız kardeşi ve annesi için ödemelerin Pence tarafından yapıldığını söyledi ve Trump'ın İrlanda'daki söz konusu otelde kalmasının bir sorun teşkil etmediği mesajını aktardı.

Başkan Donald Trump, oteller, golf tesisleri ve diğer işletmelerinin yönetimini 2017 yılında başkanlık görevine gelmeden kısa bir süre önce oğullarına devretti. Ancak ABD yönetiminin etik ve denetim birimlerinin eski yetkilileri Trump'ın başkanlık görevi çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerin kendisine doğrudan şahsi bir çıkar sağlamayacağını garantiye almak için gerekli adımları atmadığı uyarılarında bulunuyor.

Trump ailesi de Haziran ayındaki yaptıkları İrlanda ziyaretinde aynı otelde konaklamıştı.