Pentagon: 5.000 asker gönderebiliriz

ABD Savunma Bakanlığı’nın, İran ile gerilimin arttığı bir ortamda ABD ordusunun Orta Doğu’ya yaklaşık 5,000 ek asker gönderilmesine yönelik talebini değerlendirdiği belirtildi. Adının açıklanmasını istemeyen iki ABD’li yetkili Reuters’a yaptıkları açıklamada, talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan geldiğini ancak Pentagon’un talebi onaylayıp onaylamayacağının belli olmadığını söylediler.



Pentagon düzenli olarak dünya genelindeki savaş komutanlarından gelen ek kaynak taleplerini kabul veya reddeder.