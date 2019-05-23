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Pentagon: 5.000 asker gönderebiliriz

İç savaşın bitmek bilmediği Suriye'den asker çekme süreci bir hayli sancılı geçen ABD'den kritik bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Orta Doğu'ya yaklaşık 5.000 ek asker gönderilmesine yönelik talebi değerlendirdiklerini açıkladı.

09:10 -
Haberler Dünya
Pentagon: 5.000 asker gönderebiliriz

ABD Savunma Bakanlığı’nın, İran ile gerilimin arttığı bir ortamda ABD ordusunun Orta Doğu’ya yaklaşık 5,000 ek asker gönderilmesine yönelik talebini değerlendirdiği belirtildi. Adının açıklanmasını istemeyen iki ABD’li yetkili Reuters’a yaptıkları açıklamada, talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan geldiğini ancak Pentagon’un talebi onaylayıp onaylamayacağının belli olmadığını söylediler.

Pentagon düzenli olarak dünya genelindeki savaş komutanlarından gelen ek kaynak taleplerini kabul veya reddeder.

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 09:14 23.05.2019
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