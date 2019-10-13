Pentagon: Bin askerimizi Suriye’nin güneyine çekiyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı devam ederken ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan açıklama geldi.

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Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyindeki bin ABD askerini çekme emri verdiğini açıkladı. CBS televizyonunda yayımlanan “Face the Nation” programına konuşan Esper, Suriye'nin kuzeyindeki durumun tehlike arz edebileceğini, bölgedeki askerlerin planlı bir şekilde güneye çekileceğini belirterek, “Ulusal güvenlik ekibimizle yaptığımız görüşmelerin ardından dün akşam Başkan’la konuştum ve Suriye'nin kuzeyindeki güçlerimizi planlı bir şekilde çekmemiz talimatını verdi” dedi.

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Esper, “Son 24 saatte, şunu öğrendik ki Türkler, saldırılarını ilk başta planlanandan daha güneye doğru genişletmek niyetindeler ve de batıya” ifadesini kullandı.

İHA