Pentagon: Türkiye’yle ilişkilerimiz sadece F-35’ten ibaret değil

El Hurra'nın sorularını yanıtlayan Andrews, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle F-35 programına üyeliğinin askıya alınması kararının iki ülke askeri ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorusu üzerine, “ABD stratejik ortağı Türkiye’yle ilişkisine çok kıymet verir. İlişkilerimiz çok katmanlıdır, sadece F-35 programından ibaret değildir. Türkiye'yle güvenlik konusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

‘ATTIĞIMIZ ADIMLAR GERİ ÇEVRİLEBİLİR’

Türkiye'nin S-400 almaktan vazgeçmesi halinde F-35 programına geri dahil edilip edilmeyeceği sorusunu Pentagon sözcüsü şöyle yanıtladı:

“Attığımız adımların hiçbiri geri çevrilemez değildir. Eğer Türkiye S-400 almaktan vazgeçerse ABD Türkiye'yi memnuniyetle (F-35) programa geri kabul edecektir. Şunun anlaşılmasını isteriz; ABD Türkiye’nin F-35 programına katılımını kademeli olarak, saygılı ve titiz bir şekilde en üst düzey karşılıklı temaslar yürütmek suretiyle sonlandırıyor. Bakan (Vekili) Shanahan ve diğer bakanlık yetkilileri şunu söylemeye devam ediyor: Türkiye S-400'lerden vazgeçerse o zaman F-35 programına birlikte devam edebiliriz, yani Türkiye'yle birlikte yakın çalışmayı sürdürebiliriz. Umarız S-400'lerden vazgeçerler ve F-35 programında devam edebilirler.”

YAKINDAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

ABD'nin Türkiye'nin S-400 alımını iptal edeceğinden umutlu olduğunu ifade eden Andrews, ABD'nin Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi teklifiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, “Türkiye'nin meşru hava savunma ihtiyaçlarına nasıl yardımcı olabileceğimizi Türk Savunma Bakanlığı’yla görüşmeye devam ediyoruz” dedi, ancak bu görüşmelerin iki taraf arasında özel ortamda sürdürüldüğünü ve ayrıntıya giremeyeceğini belirtti.

Andrews, “ABD Patriot hava savunma sistemi konusunda 2009’dan bu yana Türkiye’yle aktif müzakereler yürütüyor. Dolayısıyla Türkiye’yle birlikte yakından çalışmaya devam edeceğiz ama bunu özel bir şekilde yapacağız” ifadesini kullandı. (Amerika’nın Sesi)