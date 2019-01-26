Pentagon’dan flaş Venezuela açıklaması!

Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon yetkilisi, “Bölgeye herhangi bir gemi veya uçak sevk etme talimatı almadık.” ifadesini kullandı. Yetkili, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, ABD’li diplomatlara verdiği 72 saatlik sürenin dolmasıyla ABD ordusunun ortaya çıkabilecek herhangi bir duruma müdahaleye hazır olup olmadığı sorusuna, “Orada Güney Saha Komutanlığı var. Biz orada her zaman ortaklarımıza ve müttefiklerimize destek verecek şekilde konumlanmış durumdayız. Dolayısıyla bir şeyler olursa personelimize destek vermeye hazırız.” yanıtını verdi.

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Pentagon yetkilisi, Güney Saha Komutanlığının, Venezuela’da olası bir duruma müdahale etmek üzere mevcut askeri konumunda herhangi bir değişiklik yapıp yapmadığı sorularını ise yanıtsız bıraktı. Venezuela’da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı. AA