Pentagon’dan skandal rapor! Hainlerin sayısını artıracaklar

Pentagon Başmüfettişliği, IŞİD Karşıtı Koalisyonun yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu 1 Nisan-30 Haziran dönem raporunu Kongre’ye sundu.

116 sayfalık raporda ağırlıklı olarak, IŞİD’in fiziksel olarak yenilmesinin ardından özellikle Suriye’de isyancı güçler olarak halen “tehdidini” sürdürdüğü savunuldu.

Bu kapsamda örgütle mücadele kadar IŞİD sonrası döneme ilişkin hazırlıkların da hız kesmeden devam etmesi gerektiği vurgulandı. Raporun, “Suriye’deki Ortak Güçlerin Kapasite İnşası” başlıklı bölümünde ise IŞİD sonrası dönem için öngörülen faaliyetler arasında “YPG/PKK’nın büyütülmesi” maddesine de yer verildi.

110 bine yükseltilmesi hedefleniyor

Raporda, “Suriye’de fiziksel olarak IŞİD’in yenilmesi ve odak noktasının örgütün yeniden canlanmasının engellenmesine kaymasıyla, Suriye’deki ortak güçlerin kompozisyonu da değişiyor. Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonunun (CJTFOIR) planı, (Suriye’deki) tüm ortak güçlerin yüzde 10 artırılmasına yardım etmek ve tüm bileşenler arasında yeni güçler oluşturmaktır” ifadeleri yer aldı.

Bir sonraki bölümde, halen 100 bin kişi olduğu belirtilen toplam “ortak güçlerin” sayısının 110 bine yükseltilmesi için çalışmaların yapıldığı

kaydedildi. Rapora göre, söz konusu 110 bin kişiye çıkarılması hedeflenen unsurların 30 binin çok büyük bölümünü “SDG” ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK’dan, 45 bini “Yerel İç Güvenlik Güçleri” (PRIFS) olarak tanımlanan unsurlardan, 35 bini de (Rakka, Menbiç ve Deyrizor’daki) “İç Güvenlik Güçleri” (InSF) adı verilen bileşenlerden meydana gelecek.