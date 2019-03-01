Pentagon’un Afganistan barış planı basına sızdı

Pentagon’un hazırladığı ve Afganistan’da iktidarı Taliban ile Kabil hükümeti arasında paylaştırmayı öngören barış planının bazı detayları New York Times gazetesine sızdı. New York Times’ın Amerikalı ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberinde, söz konusu plan kapsamında ABD’nin gelecek aylarda Afganistan’daki 14 bin civarındaki askerinin sayısını yarıya düşüreceği ileri sürülüyor.

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TAMAMI 5 YIL İÇİNDE ÇEKİLECEK

Afganistan’daki 8 bin 600 müttefik kuvvetin NATO öncülüğündeki Afgan ordusunu eğitmeye devam etmesi öngörülen planda, ülkede kalan Amerikan askerlerinin ise sadece terörle mücadele operasyonlarında yer alması düşünülüyor.

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Henüz Avrupa ülkeleri ile görüşüldüğü belirtilen plana göre Amerikan ve uluslararası koalisyon askerlerinin tamamının 5 yıl içinde Afganistan’dan çekilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon sözcüsü Yarbay Kone Faulkner, “Bu konuda henüz alınmış bir karar bulunmuyor.” dedi.

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Pentagon’un barış planının ABD başkenti Washington ve Avrupa’da geniş bir kesim tarafından desteklendiği iddia ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump aralık ayında Afganistan, Irak ve Suriye’yi kastederek, ülkesinin “nihayetsiz savaşlardan” çekileceğini duyurmuştu.