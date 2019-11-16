Perakende devi Amazon’dan Pentagon’a suçlama!

Pentagon'un Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDI) olarak bilinen ‘bulut’ sistemi ihalesini, geçen ay Microsoft kazanmıştı. JEDI, ABD Savunma Bakanlığı’nın bilgisayar alt yapısının modernizasyon projesinin bir parçası. ABD Savunma Bakanlığı'nın amacı, bilgisayar ağlarını tek bir ‘bulut’ sisteminde toplamak.

Amerikaninsesi’nde yer alan habere göre, Pentagon'un gizli bilgilerini de içeren tüm verileri bu buluta taşınacak. Projeyi 10 yılda tamamlayacak olan Microsoft yapay zeka temelli analizler de yapacak.

BÜYÜK REKABET YAŞANIYOR

İhale için iki şirket arasında son iki yıldır büyük rekabet yaşanıyor ancak Amazon'un kazanmasına daha yüksek olasılık olarak bakılıyordu. Amazon’un ihaleye girmesi, rakipleri kadar ABD Başkanı Donald Trump tarafından da takip ediliyordu. Trump, Amazon’un sahibi Jeff Bezos'u da zaman zaman eleştiriyordu. Zira Bezos, Donald Trump ile ilgili birçok iddiayı ortaya çıkaran Washington Post gazetesinin de sahibi.

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PENTAGON, İHALENİN SONUCUNU AÇIKLAMAYI ERTELEMİŞTİ

Trump, geçen Temmuz ayında gazetecilere, Pentagon ile Amazon arasındaki ihaleye ilişkin çok sayıda şikayet aldığını söylemişti. Trump, diğer şirketlerin ihaleyi “yeterince rekabetçi olmadığı” şeklinde eleştirdiğini ve Beyaz Saray’ın süreci ayrıntılı inceleyeceğini kaydetmişti. Bu açıklamanın ardından Pentagon, ihalenin sonucunu açıklamayı ertelemişti.

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ESPER, İHALEYİ TAKİP SÜRECİNDEN ÇEKİLMİŞTİ

Demokrat senatörler Mark Warner ve Jack Reed'in ABD Savunma Bakanı Mark Esper'e erteleme kararında dış etkenlerin etkili olup-olmadığı konusunda baskı yapması üzerine Esper, ihaleyi takip sürecinden çekilmişti. Esper, oğlunun ihaleye giren IBM’de çalışmasından dolayı olası bir çıkar çatışmasını gerekçe göstermişti.