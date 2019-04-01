Peru’da otobüste korkunç yangın! 20 yolcu can verdi

İtfaiye departmanı sözcüsü Lewis Mejia, yerel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, otobüsün, genellikle gelir düzeyi düşük kişilerin daha ucuz

otobüslere bindiği yolüstü, gayriresmi bir durakta durduğu sırada alev aldığını belirtti.

Küle dönen otobüste 20 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Mejia, ölenlerden çoğunun otobüsün ikinci katındaki yolcular olduğunu bildirdi.

Otobüsün, kuzey yönünde bir şehre hareket etmekte olan şehirlerarası bir otobüs olduğu ve araçta yangın söndürme tüplerinin bulunmadığı bilgisi

paylaşıldı.