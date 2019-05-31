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Peskov’dan İdlib açıklaması: Ateşkes Türkiye’nin sorumluluğunda

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'le ilgili konuştu. Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirten Peskov, Soçi Mutabakatı'na istinaden bunun Türkiye'nin sorumluluk alanında bulunduğunu vurguladı.

12:39 -
Haberler Dünya
Peskov’dan İdlib açıklaması: Ateşkes Türkiye’nin sorumluluğunda

Peskov, basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü telefon görüşmesi bağlamında İdlib’deki duruma ilişkin soruları yanıtladı.

Taraflar arasında İdlib konusunda fikir ayrılığı olmadığını söyleyen Peskov, “İdlib’de ateşkes sağlanması gerekiyor, teröristlerin Hmeymim üssü de dahil olmak üzere askerlerimizin bulunduğu sivil hedeflere yönelik saldırılara son vermesinin sağlanması gerekiyor” dedi.

Soçi Mutabakatı’na istinaden ateşkesi sağlamanın Türkiye’nin sorumluluğunda olduğunun altını çizen Peskov, söz konusu amaçlara ulaşılması için Türk partnerlerin faaliyetlerinin ve Rus-Türk işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Son güncelleme: android-time 12:48 31.05.2019
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