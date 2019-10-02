PKK Suriye’deki IŞİD militanlarını serbest bıraktı!

DHA’nın bölge kaynaklarını dayandırdığı haberine göre, terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından Suriye'nin El Hol kampında tutulan IŞİD terör örgütü mensuplarının, Irak hükümeti güçlerine ve yerel halka karşı eylem yapmak şartıyla serbest bırakıldığı, Irak'a geçiş yapmalarına göz yumulduğu bilgisi alındı.

PKK’NIN KİRLİ OYUNU

Güvenlik kaynaklarınca bu durumun kirli bir oyun olduğu, IŞİD terör örgütünün Irak hükümeti ve yerel halka saldırılarının bahane edilerek PYD/YPG/PKK'nın bölgeye silahlı unsurlarını kaydırma çabasından başka bir şey olmadığı belirtildi.