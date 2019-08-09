PKK’nın terörist elebaşı konuşmuş: İstanbul seçimi öncesi ekrandan düşmüyordu, şimdi sadece Reuters yayınladı

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın cezaevinde yatan elebaşı Abdullah Öcalan dün bazı açıklamalar yapmış. Tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde yerel basının bir hayli gündeminde olan terörist elebaşı dün İmralı’ya giden avukatları aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Fakat bu sefer haberi uluslararası haber ajansı Reuters İngilizce ve Türkçe servis etti.

Tekrarlanan İstanbul seçimlerinden sadece 3 gün önce devletin resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı gece 21:35 sularında flaş koduyla bir haber yayınlayarak, Öcalan’ın Kürt seçmenden “tarafsızlık” istediğini Türk kamuoyuna duyurmuştu. 20 Haziran’da yayınlanan haberi duyuran ise Öcalan’ın avukatları değil, İmralı’ya giden Doç. Dr. Ali Kemal Özcan’dı. Anadolu Ajansı’nın ardından hem ulusal basında hem de ajanslarda bu açıklama çok konuşulmuştu.

O günlerde gündem olan bu açıklamanın ardından ise sadece birkaç saat sonra terör örgütünün eli kanlı elebaşı Öcalan’ın kırmızı bültenle aranan kardeşi Osman Öcalan devlet televizyonuna çıktı. O dönemde muhalefete ve muhalif adaylara yer vermemesi sebebiyle eleştirilen TRT’nin Kürtçe yayın yapan TRT Kürdi kanalına çıkan Osman Öcalan, teröristin İmralı’dan servis edilen mektubunu ve İstanbul seçimi ile ilgili görüşlerini aktarmıştı.