Plovdiv’de Türk ve Bulgar koroları dostluk için sahneye çıktı

Avrupa Kültür Başkenti seçilen Plovdiv'de Türk ve Bulgar koroları bir arada konser verdi… İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulan Medeniyetlerin Sesi Korosu ile Plovdiv Belediyesi bünyesindeki “Evmolpeya” korosu ortak konser vererek büyük ilgi çekti. İki koro 23 Eylül akşamı Trakart Kültür Merkezi'nde verdikleri konserden sadece bir gün sonra Sofya Teknik Üniversitesi Plovdiv Şubesi'nde yeni 2019/2020 eğitim yılının açılışında ortak konser verdi.

Türkiye'nin Plovdiv Başkonsolosluğu'nun himayesinde gerçekleşen konserlere, Plovdiv Belediyesi'nin yanı sıra Bulgar-Türk İşadamları Derneği (BULTİŞ), Koşukavak Turizm, Yeşilay Bulgaristan ve Aktaş holding de destek verdi. TrakArt'taki konserde ortak sahne alan iki koro Edirne'den ”Pınarbaşının Gülleri” ve Makedonca “Şto Mie Milo” şarkısını birlikte seslendirdi. Türkçe şarkının şefliğini Evmolpeya şefi Aliya Hanse, Makedonca şarkının şefliğini ise Medeniyetlerin Sesi Korosu'nun şefi Öcal Öcalan yaptı. Repertuarında 20 ayrı dilden türkülere yer veren Medeniyetlerin Sesi Korosu konser boyunca, Ermenice, Süryanice, Yunanca, Moldova, Gürcü, Bosna, Karaçay ve Arnavutça şarkılarla izleyicilere müzik ziyafeti verdi. Koroların seslendirdiği şarkılar Bulgar izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Sofya Teknik Üniversitesi Plovdiv Şubesi'nin yeni eğitim yılının açılışında gerçekleşen konser sonrasında da Bahçeşehir Üniversitesi ile Plovdiv Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Üniversite rektörü Prof. Valyo Nikolov, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Bu konser ve anlaşma ilişkilerimizi her türlü alanda daha iyi seviyelere çıkaracak. Türkiye ile her alanda iş birliği yapmayı isteriz” şeklinde konuştu. Üniversitedeki konseri izleyen Rus fuar organizatörü iki koroyu nisan ayında konser için Moskova'ya davet etti.

“AMACIMIZ TOPLUMSAL HOŞGÖRÜYÜ ARTIRMAK”

TrakArt Müdürü George Trak, bu etkinliğin bir başlangıç olduğunu, bu tür etkinliklere daha fazla zaman ayıracaklarını dile getirdi. BAUART Direktörü Jochen Proehl, “Bu konserlerin köprüsü zaten kurulmuş biz buraya geldiğimizde, Evmolpeya direktörü Ganka Yankova ve Koro şefi Aliya Hanse ve diğer organizasyonda emeği geçenler tarafından o kadar sıcak karşılandık” dedi. Medeniyetlerin Sesi Korosu Genel Sanat Yönetmeni Muammer Ketencoğlu da “Temel amacımız komşu coğrafyalarda müzik geleneklerini gerek geleneksel haliyle gerekse çok sesli düzenlemelerle sunmak. Müzikal amacın arkasında da toplumsal hoşgörüyü, ön yargıyı azaltmayı amaçlıyoruz” dedi.