Polanski’ye Fransız oyuncudan tecavüz suçlaması

Fransız Le Parisien gazetesi flaş iddiayı gündeme getirdi. Gazeteye konuşan 62 yaşındaki Monnier, olayın İsviçre’nin Gstaad bölgesindeki bir kayak merkezinde yaşandığını öne sürdü.

O dönem 18 yaşında olduğunu anlatan Monnier, 1975’te Roman Polanski’nin tecavüzüne uğradım. “Onunla hiçbir bağlantım yoktu, ne kişisel olarak ne de profesyonel olarak. Kayaktan döndükten sonra bana saldırdı. Teslim olana kadar beni dövdü ve sonra bana tecavüz etti. Daha yeni 18 yaşına girmiştim” dedi.

Yaşadıklarını anlatmaya korktuğunu belirten Monnier, “Ölmekten korkmuştum. Birine anlatırsam bana zarar vereceğini söylemişti” ifadelerini kullandı.

86 yaşındaki Polanski’nin menajeri Monnier’in iddialarını reddederken, Le Parisien gazetesi, ünlü yönetmenin geçmişini gündeme getirdi.

1977’de ABD’de 13 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunan Polanski, tutuklanma korkusuyla ülkeye adımını atmıyor. 2002’de Piyanist filmiyle ‘en iyi yönetmen’ dalında Oscar kazanan Polanski, ödülü almaya bile gitmemişti.