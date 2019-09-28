Polis merkezinde satırla rehin alma girişimi

Olay, Kaliforniya'nın Monterey kentinde bulunan Salinas Polis Departmanı'nda meydana geldi. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir kadının polis merkezinin gişesinde işlem yapmakta olduğu görüldü. Elinde evrakla çıkışa doğru yürüyen kadın, eli satırlı bir kadın tarafından durduruldu. Sağ elinde satır bulunan saldırgan, kurbanın boynunu sol kolu ile tutarak onu polis merkezinin içine doğru sürükledi.

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Durumu fark eden bir polis, arkadaşlarını ikaz etti, bu esnada saldırganın bir anlık boşluğundan faydalanan kadın, iterek saldırgandan kurtuldu. İçerideki odadan hızla dışarı çıkan polisler, ellerindeki şok tabancası ile kadını vurdu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtirken; saldırgan kadının neden böyle bir şey yaptığını açıklamadı. DHA