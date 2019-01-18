Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Polis okuluna saldırıda ölü sayısı artıyor… Ülkede 3 gün yas ilan edildi

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da dün bir okulu hedef alan bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e, yaralananların sayısı 68’e yükseldi. Ülkede 3 gün yas ilan edildi.

android-time 10:22
Haberler Dünya
Polis okuluna saldırıda ölü sayısı artıyor… Ülkede 3 gün yas ilan edildi
Kolombiya’nın başkenti Bogota’da dün bir okulu hedef alan bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e, yaralananların sayısı 68’e yükseldi. Ülkede 3 gün yas ilan edildi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın güneyinde bulunan General Santander Polis Okulu’nu hedef alan bombalı araç saldırısında ölü sayısı 21’e yükseldi. Saldırıda yaralananların sayısı 68'e yükselirken, 10 yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Güvenlik güçleri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Güvenlik güçleri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Kolombiya hükümet kaynakları saldırganın 56 yaşındaki José Rojas olduğunu açıkladı. Yerel basın ise sabıka kaydı bulunmayan bombacının sağ elinin olmadığını ve Venezuela sınırındaki Arauca kentinde yaşadığını duyurdu. Terör uzmanları okların ELN örgütünü işaret ettiğini açıkladı. Ülkede 3 gün yas ilan edildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde mumlarla okulun çevresinde bekliyor.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde mumlarla okulun çevresinde bekliyor.

Saldırının ülkenin kuzeyindeki Barranquilla şehrinde geçtiğimiz yıl bir polis karakoluna düzenlenen saldırının yıldönümünden 10 gün önceye rastlaması dikkat çekti.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar