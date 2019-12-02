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Polisten kaçan şüpheliler izdihama yol açtı! Çok sayıda ölü var

Brezilya’da polisten kaçan şüphelilerin binlerce kişinin katıldığı partinin yapıldığı sokağa girmesi ve polise ateş açması sonucu yaşanan izdihamda dokuz kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

10:29 -
Haberler Dünya
Polisten kaçan şüpheliler izdihama yol açtı! Çok sayıda ölü var

Olay, Brezilya'nın Sao Paulo kentinin Paraisopolis bölgesinde meydana geldi.

Yerel medyaya konuşan yetkililer, polisin bir grup şüpheliyi kovaladığını, şüphelilerin ise motosikletle kaçarak yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bir partinin bulunduğu sokağa girdiğini açıkladı.

İnsanları kalkan olarak kullanan şüpheliler, polise ateş açtı. Bunun üzerine yaşanan panik sonucu yüzlerce kişi farklı yönlere doğru koşmaya başladı.

Dehşete kapılan insanların birbirlerini ezerek sokaktan çıkmaya çalıştıkları olayda, dokuz kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

DHA’nın haberine göre; hayatını kaybedenler arasında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ifade edildi.

Son güncelleme: 10:38 02.12.2019
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