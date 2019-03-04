Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Polonya’da savaş uçağı ağaçların arasına çakıldı!

Polonya'nın Mazıvia vilayetinde MIG-29 tipi bir savaş uçağı düşerken, pilot kendini kokpitten fırlatarak kurtuldu.

19:10 -
Haberler Dünya
Polonya’da savaş uçağı ağaçların arasına çakıldı!

Polonya’da RMF FM radyosundan yapılan açıklamaya göre, MIG-29 tipi bir savaş uçağı Mazıvia vilayetinde düştü. Uçağın pilotu kokpitten kendini fırlatarak kurtuldu.

RTF FM, uçağın düşmesiyle çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Basın Ofisini Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, kurtulan pilotun bulunup hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olayda herhangi bir can kaybı olmadığı, 10 itfaiye aracının ve polisin Wegrow kasabasından olay yerine gönderildiği kaydedildi. İHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 19:11 04.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more