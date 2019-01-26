Pompeo sosyal medyadan duyurdu… Eyvah demokrasi getireceklermiş!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Venezuela halkına seslendi. Yayınladığı İspanyolca alt yazılı videoda Venezuelalıların uzun zamandır çok kötü yaşam koşullarına sahip olduğunu belirten Pompeo, “Ülkenizi geri alıyorsunuz. Ve biz Venezuela'ya demokrasi geri getirmek için uluslararası toplum ve sizin yurttaşlarınız ile sıkı bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

‘İnsani yardıma hazırız’

ABD'nin Venezuela halkının ve kendisini devlet başkanı olarak ilan eden Juan Guaido'nun yanında olduğunu vurgulayan Pompeo, “İşte bu sebeple ABD 20 milyon dolardan fazla insani yardım yapmaya hazır. Bu ise sadece bir başlangıç” ifadelerini kullandı.

Pueblo de #Venezuela: El pueblo de EE.UU. los apoya y estamos trabajando arduamente con la comunidad internacional para lograr que la democracia regrese a Venezuela. Los apoyamos para que puedan vivir en el país que desean y merecen. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/PbknK3vgnK — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 25 Ocak 2019

Maduro rejiminin halkı kontrol edemeyeceğini ileri süren Pompeo, “Şunu bilmenizi istiyorum ki, biz sizinleyiz” şeklinde konuştu.

Pompeo, “İstediğiniz demokrasiyi oluşturmak ve kendiniz ve aileniz için arzuladığınız geleceği inşa etmek size bağlı. Bir dost olarak yardım ve destek için buradayız” dedi.