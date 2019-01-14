Son dakika… Pompeo: Trump’ın açıklamalarına rağmen devam edeceğiz

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi tehdit ederek, "Eğer Kürtlere saldırırlarsa onları mahvederiz" açıklaması hakkında ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan bir açıklama geldi. Pompeo, "Bu tehdit ABD'nin askerlerimizi çekme sürecine etkisi olmayacaktır" dedi.

Orta Doğu turu kapsamında bugün Suudi Arabistan’da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gündeme dair açıklamalarda bulundu. Pompeo, dün gece ABD Başkanı Trump’ın attığı, “Eğer Türkiye Kürtlere saldırırsa, onları ekonomik olarak mahvederiz” sözlerini de yorumladı.

Pompeo, Trump’ın ekonomik tehdidine rağmen ABD’nin Suriye’den çekilme planının değişmeyeceğini dile getirdi. Bir grup gazeteciyle Riyad’da konuşan Pompeo, Trump’ın sözlerinin bir yaptırım olabileceğini dile getirerek, “Bunu ona kendiniz sormalısınız” dedi. Pompeo, “Trump’ın açıklamalarına rağmen Suriye’den askerlerimizi çekeceğiz. Bu durum değişmeyecek” dedi.

“GÜVENLİ BÖLGE İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR”

Trump yönetiminin Türkiye’nin Kürtlerin peşine düşmemesi gerektiği konusunda son derece tutarlı bir tutum gösterdiğini söyleyen Pompeo, Suriyeli Kürtler için “güvenli bölge” hakkındaki soruya, sınırın güvenliğini nasıl sağlayacağımızı görüşüyoruz cevabını verdi.

Pompeo, Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prens’le de bir araya geldiğini ve bu görüşmelerde hangi gündem maddelerinin konuşulduğunu açıkladı. Pompeo, Suudi Kralı ve Veliaht Prensi’yle bu sabah yaptığı görüşmede Kaşıkçı cinayetini konuştuklarını söyledi. Pompeo, “Onlara gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetinde sorumluluğu ve payı olan herkesin cezalandırılması gerektiğini söyledim” dedi. Pompeo, Riyad yönetiminin de soruşturma ve yargı süreci hakkında kendisine bilgi verdiğini dile getirdi.