Pompeo’dan bomba benzetme: Trump İncil’den çıkmış gibi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’de Nisan’ın ilk haftasında yapılacak seçimler öncesinde müttefiki İsrail Başbakanı Netanyahu’nun elini kuvvetlendiren “Golan Tepeleri” açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan yenibir açıklama geldi.

Pompeo, Trump’ı İncil’de de bahsedilen Kraliçe Ester’e benzeterek, “Belki de Başkan Trump, Kraliçe Ester gibi ayağa kalkarak Yahudi halkını korumak istemiştir. Bir Hıristiyan olarak ben bu ihtimale inanıyorum” dedi.