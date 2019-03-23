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Pompeo’dan bomba benzetme: Trump İncil’den çıkmış gibi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'i destekleyen açıklamaları ve Golan Tepeleri hakkındaki yorumları sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan gündeme bomba gibi düşen bir yorum geldi. Pompeo, "Trump, İncil'deki Kraliçe Ester gibi Yahudileri koruyor" dedi.

06:51 -
Haberler Dünya
Pompeo’dan bomba benzetme: Trump İncil’den çıkmış gibi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’de Nisan’ın ilk haftasında yapılacak seçimler öncesinde müttefiki İsrail Başbakanı Netanyahu’nun elini kuvvetlendiren “Golan Tepeleri” açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan yenibir açıklama geldi.

Pompeo, Trump’ı İncil’de de bahsedilen Kraliçe Ester’e benzeterek, “Belki de Başkan Trump, Kraliçe Ester gibi ayağa kalkarak Yahudi halkını korumak istemiştir. Bir Hıristiyan olarak ben bu ihtimale inanıyorum” dedi.

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