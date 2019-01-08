Bolton’dan sonra Pompeo da saçmaladı

ABD'nin Suriye'den çekilme muamması sürerken, ABD kanadından birbiri ardına tuhaf açıklamalar geliyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kürtlerin korunmasına ilişkin anlaşma sağlanmadan ülkesinin Suriye'den çekilmeyeceğini söylemesinin ardından bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi. Pompeo, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Donald Trump’a Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Türkiye olarak Suriye’deki Kürt güçlerin korunması teminatını verdi" ifadelerini kullandı. Bolton öncülüğündeki heyetin Ankara'da bugün gerçekleştireceği toplantının ardından, bu iddialara açıklık getirilmesi bekleniyor.

Ortadoğu turuna çıkmaya hazırlanan Pompeo, Amerikan CNBC kanalına verdiği mülakatta, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme planının IŞİD terör örgütünün ortadan kaldırılması ya da İran'ın bölgeye nüfuz etmesine son verme misyonunu değiştirmeyeceğini vurguladı.

Pompeo, Suriye'den çekilmenin ‘taktik değişiklik’ olduğunu, bunun ABD’nin IŞİD’in küresel alanda yenilgiye uğratılmasına yönelik kararlılığını değiştirmediğini kaydetti. Pompeo, “İran'a karşı oluşturduğumuz stratejimizde de hiçbir değişiklik yok” mesajını verdi.

Pompeo, ABD’nin IŞİD’e karşı sahada destek verdiği PYD-YPG’yi hedef almayacağı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvenip-güvenmediklerinin sorulması üzerine, “Erdoğan Başkan Trump'a, Türkler'in bizim ayrılmamızdan sonra IŞİD'le mücadeleyi devam ettireceği ve IŞİD'e karşı kampanyada bize yardım eden, birlikte savaştığımız dostların korunacağı yönünde teminat verdi” diye konuştu.