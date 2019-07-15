Pompeo’dan İran’a misilleme: Dışişleri Bakanı’na bir iyi bir kötü haber

ABD ile İran arasında yaşanan gerilim tırmanıyor… ABD’nin İran’a yaptırımlar uygulamasının ardından büyüyen krizde dün sıcak bir gelişme yaşandı… Birleşmiş Milletler’in New York’taki genel merkezine gelen ve temaslarda bulunmayı planlayan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve heyeti dün ABD’ye gitti. New York’a giriş yapan Zarif ile ilgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıklamalarda bulundu.

Pompeo, dün verdiği demeçte Zarif ve heyetine vize verildiğini ama New York’taki seyahat alanının kısıtlı olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler’de resmi görevli olan diplomatlara da vize verme zorunluluğu bulunan ABD yönetimi adına açıklama yapan Pompeo, “ABD’li diplomatlar Tahran’da rahatça dolaşamıyor ve dolayısıyla İranlı diplomatların da New York’ta özgürce dolaşması için bir sebep görmüyorum. İran kafilesi sadece BM merkezi ile İran temsilciliği ve İran’ın daimi BM temsilcisinin konutu arasında dolaşabilecek” ifadesini kullandı.

Pompeo, haklı olduklarını söylerken, “Dışişleri Bakanı Zarif, siyasi muhalifleri cezaevine gönderen, kadınlara korkunç davranan bir rejimi destekleyen bir lider” dedi.