Pompeo’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren sözler: Sıfıra indireceğiz

ABD’nin Houston kentinde düzenlenen CERA Enerji Haftası Konferansı programında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkenin uluslararası enerji politikaları hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin yakın zamanda İran ve Venezuela üzerinde ekonomik yaptırımlar uyguladığını belirten Pompeo, bu yaptırımların Venezuela krizi ile mücadelede kullanılan bir araç olduğunu belirtti. İran ile yaşanan yaptırım krizi hakkında ise Pompeo, “Piyasa koşullarının izin vereceği en kısa zaman içerisinde İran'ın ham petrol ihracatını sıfıra indirmek konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Pompeo’nun tehditvari sözleri en çok Türkiye, Çin, Hindistan ve Güney Kore’yi ilgilendiriyor. Zira İran’dan en çok petrol ithal eden ülkeler sırasıyla Çin, Hindistan, Güney Kore ve Türkiye olarak öne çıkıyor.

Türkiye 2017 verilerine göre İran’dan ayda ortalama 957 bin ton ham petrol ithal etti.

TÜRKİYE DAHİL 8 ÜLKEYE MUAFİYET

ABD’de Donald Trump yönetimi, İran ile 2015 yılında varılan nükleer anlaşmayla kaldırılan tüm yaptırımları geçtiğimiz kasım ayında yeniden yürürlüğe koyma kararı almıştı. Bu kapsamda 8 ülkeye petrol ihracatı konusunda geçici muafiyet tanıyan ABD yönetimi, Türkiye’yi de bu ülkeler arasında göstermişti.



‘HALKIMI NEYLE ISITACAĞIM’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o süreçte ambargoyla ilgili Reuters’a şu ifadeleri kullanmıştı:

Sayın Obama döneminde de bazı durumlar söz konusu olmuştu. Biz doğal gazı alamazsak, ben halkımı neyle ısıtacağım? Şu anda ülkemin tükettiği doğal gazın yüzde 50’sini Rusya’dan geri kalanını İran’dan, Irak, Azerbaycan bazen Cezayir’den alıyoruz. Ben bunu almadığım takdirde halkımı kar kışta üşütecek miyim? Bizim amacımız halkımızın mutluluğu değil mi? Biz atacağımız adımları kendi tasarrufumuz içinde atarız. Halkımızın huzurunu, menfaatlerini gözetmek ile mükellefiz.”