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Prenses’i başbakanlığa aday gösteren partiye şok… Seçimlere kısa süre kala kapatıldı

Tayland'da 24 Mart seçimleri için Prenses Ubol Ratana'yı başbakanlığa aday gösteren Thai Raksa Chart Partisi, Tayland Anayasa Mahkemesi kararıyla seçimlere kısa süre kala kapatıldı.

16:37 -
Haberler Dünya
Prenses’i başbakanlığa aday gösteren partiye şok… Seçimlere kısa süre kala kapatıldı

Tayland’da 2014’teki askeri darbenin ardından yapılacak ilk genel seçimlerde Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un 67 yaşındaki ablası Prenses Ubol Ratana’yı başbakanlık için aday gösteren ve daha sonra adaylığının geri çekildiğini duyuran Thai Raksa Chart Partisi, Tayland Anayasa Mahkemesi tarafından feshedildi.

Mahkemenin oy birliğiyle aldığı bu kararla partinin yönetimindeki isimlere de 10 yıl boyunca siyaset yasağı getirildi. Parti lideri Preechapol Pongpanich, mahkemenin kararını kabul ettiğini söyleyerek, “Hepimiz ülkemiz için iyi niyetliyiz” dedi.

Tayland’da 2014’te askeri darbeyle devrilen eski Başbakan Yingluck Şinavatra’nın kapatılan partisinin devamı niteliğindeki Thai Raksa Chart Partisi’nin, Prenses Ratana’yı başbakanlığa aday göstermesi ülkede infial yaratmış, parti Kral’ın uyarısı üzerine kararından vazgeçmişti.

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Son güncelleme: android-time 16:38 07.03.2019
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