‘Putin böreği’ Moskova’ya ulaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği “Putin böreği” ile gündeme gelen Bursalı börekçi Acar, kargo durumuyla ilgili son bilgileri verdi.

Hasan Acar, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un “Börekten elbette memnun oluruz. Türk ustalar çok lezzetli börekler yapıyor. Ancak şu aşamada bilgi sahibi değiliz. Kremlin'le kimin bağlantı kurduğunu, kimin bilgi verdiğini, böreğin ne zaman ve nasıl geleceğini bilmiyorum” açıklamasına yanıt verdi.

Böreklerin takip kodunu göstererek Moskova’ya ulaştığı bilgisini veren Acar, şöyle devam etti:

“Yola gecikmeli çıktı. Ben kargo takip numarasını takip ediyorum. Edindiğim bilgiye göre börekler Moskova’ya ulaştı.”

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov’un açıklamasının kendilerini memnun ettiğini söyleyen Acar, “Kendisi açıklamada böreklerin kendilerine daha ulaşmadığını belirtti. Böreklerimiz kendilerine ulaşmak üzere” dedi.