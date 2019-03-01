Putin devreye girdi… Onlarca balina serbest kalacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta talimat vermesinden sonra çiftliğin sahibi olan dört şirkete dava açıldığı ve 11 orkayla 87 beyaz balinanın (beluga) salıverilmesi için hazırlık yapıldığı belirtildi. Bu hayvanların kara borsada bir milyon dolara kadar alıcı bulduğu ifade ediliyor.

Balinaların serbest kalabilmesi için Greenpeace ve diğer çevre örgütlerinin başlattığı kampanyaya Leonardo DiCaprio ve Pamela Anderson gibi ünlüler de destek vermişti.

Balinaları yasa dışı olarak tutup eğlence parklarına sattıkları öne sürülen çiftlik sahiplerinin daha önce de cezaya çarptırıldığı belirtiliyor.

Orkalar okyanuslarda günde 160 kilometreden fazla yol katedebiliyor. Birçok balinanın birlikte tutulduğu sıkışık havuzların genişliği ise 10 metre.

Tass ajansına göre Rus federal güvenlik ve istihbarat örgütü FSB’den yapılan açıklamada hayvanların kötü koşullarda tutulduğu ve doğal yaşam alanlarına salınacağı” belirtildi.