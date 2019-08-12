Putin şov devam ediyor… Şimdi de motorcu oldu

Tüplü dalış, aikido, avcılık, buz hokeyi gibi aktivitelerle sık sık dünya kamuoyunun gündemine gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam da motorcu oldu. Kırım’da Gece Kurtları isimli bir motorcu çetesiyle bir araya gelen Putin, kendisi için özel hazırlanan motora binerek tur attı.

Metrelerce uzunluktaki bir kortejle birlikte yol alan Putin, “Burada hepinizi gördüğüme çok memnunum. 10 yıl önce başlayan bu geleneği devam ettirmeniz çok iyi oldu” dedi. Putin’in bir motorcu gibi deri ceket giymesi dikkat çekti. Putin, yanında bir yolcu taşırken, arkasına da bir görevli oturdu.

10 yıl önce kurulan Gece Kurtları isimli motorcu grubu, Rusya Devlet Başkanı’nı destekleyen açıklamalarıyla biliniyor.