Putin: Trump ile görüşmeye hazırım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Direkt Hat’ programı bugün gerçekleşti. Putin, bir fırsat olması hâlinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi, ancak ABD’deki yaklaşan seçim kampanyası sürecinin ilişkilerin iyice gerilmesine de sebep olabileceğini belirtti.

Trump daha önce bu ay Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesinde Rus liderle bir araya gelmeyi beklediğini açıklamıştı.



17’nci kez düzenlenen Direkt Hat programında Putin birçok konuda soruları yanıtladı. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, program için bu yıl çağrı merkezlerine gönderilen soruların sayısı 1 buçuk milyonu aştı. Rusya Devlet Başkanı Putin’e gönderilen 1 buçuk milyon soru içerisinde genelde Kırım, kilise, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yolların tamiri, aşk, vergiler, protestolar, Golunov, yolsuzluk, sevgilisi Alina Kabaeva gibi konular yer aldı.

“SURİYE ANAYASA KOMİTESİNİ TÜRKİYE VE İRAN İLE YAPACAĞIZ”

Putin, ABD ile Suriye konusunda ‘büyük bir anlaşma’ imzalamalarının mümkün olup olmadığı şeklindeki bir soru karşısında da şu ifadeleri kullandı: “Biz ne müttefiklerimizi ne çıkarlarımızı ne de prensiplerimizi pazarlık konusu yaparız. Fakat partnerlerimizle belli başlı mühim konuların çözümü için ortak bir anlayışta birleşebilir, uzlaşabiliriz.”

Rusya lideri şöyle devam etti: “Ortak çabalarımızla çözümlememiz gereken başlıca sorunlardan biri de, Suriye için bir anayasa komitesi oluşturmak ve bu komitenin çalışmalarını başlatmak ve çalışma kurallarını belirlemektir. Bunu başta, Suriye meselesinde birlikte belirgin bir ilerleme kaydettiğimiz partnerlerimiz Türkiye ve İran ile yapacağız. Elbette bu ülkedeki krizin tarafı olan ABD gibi ülkeler de bu çalışmalara dahil olabilir.”