Putin’den 2 milyon rublelik kartvizit!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg Belediye Başkanlığı Ofisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı yaptığı dönemde kullandığı kartvizit, yerel bir internet sitesi üzerinden iki milyon rubleye satışa çıkarıldı.

Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilen bilgilere göre Putin, 1991 ila 1996 yılları arasında bu pozisyonda çalışmıştı.

Arkalı önlü olarak basılan kartvizitin bir tarafında İngilizce bir tarafında ise Rusça olarak ad, soyad, mevki ve iletişim adresleri gibi bilgiler yer alıyor.

“OLDUKÇA İYİ DURUMDA”

Sputnik’te yer alan habere göre Satıcı, “Vladimir Putin'in kartviziti, kendisi henüz komite başkanlığı yaparken bana babam tarafından verilmişti. 20 senedir elimde olan bu kart için doğru zamanı bekliyordum. Oldukça iyi durumda” açıklamasını yaptı.

İnternet üzerinden hobi ve eğlence kategorisi altında satılan pek çok ünlüye ait eşya ve imza bulunuyor. Ancak 5000 görüntülenme alan kartvizitin satıcısı ile henüz iletişime geçilemedi.

PUTİN’İN KARTVİZİTLERİ SERVET DEĞERİNDE

Birkaç hafta önce, Putin'in 1990'lı yıllarda Leningrad Belediye Meclisi üyesi olduğu dönemde kalma tamamıyla gerçek bir kartvizit de bir hafta önce 950 bin rubleye (yaklaşık 85.500 Türk lirası) satışa çıkarılmıştı.

Başka bir satıcı ise, Putin'in Belediye Başkanlığı Ofisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı yaptığı dönemdeki telefonunun el yazısıyla not alındığı bir kartvizit için 200 bin ruble (yaklaşık 18 bin Türk lirası) istiyordu.

Diğer bir satıcı ise, yüzyılın başında kendisini ziyaret eden bir Bulgar şirketinin yöneticisine Putin'in bizzat verdiği kartviziti 400 bin rubleye (yaklaşık 36 bin Türk lirası) satmaya çalışıyordu.