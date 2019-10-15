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Putin’i mahcup eden anlar… Hediye kuş halıya pisledi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'a giderken, ziyarete damga vuran bir olay yaşandı. Putin, Kral Selman'a hediye olarak bir şahin götürürken, ikili kendisini sevdiği sırada kuş halıya pisledi.

Sozcu.com.tr
13:05 -
Haberler Dünya
Putin’i mahcup eden anlar… Hediye kuş halıya pisledi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a giden Rusya lideri Putin, yıllar sonra gelen bu ziyarete eli boş gitmedi. Kral Selman için yanında bir şahin götüren Putin, karşılama töreninin ardından hediyesini Selman’a sundu.

İkili kameraların karşısında şahini severken, kimsenin beklemediği bir an yaşandı.

Ortamdaki kalabalıktan tedirgin olan şahin, iki lider kendisiyle ilgili konuşurken halıya pisledi.

O anlar başta Rus medyasında olmak üzere gündeme otururken, ‘Putin’i mahcup eden anlar’ şeklinde yorumlandı.

Son güncelleme: 13:12 15.10.2019
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