Putin’i mahcup eden anlar… Hediye kuş halıya pisledi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a giden Rusya lideri Putin, yıllar sonra gelen bu ziyarete eli boş gitmedi. Kral Selman için yanında bir şahin götüren Putin, karşılama töreninin ardından hediyesini Selman’a sundu.

İkili kameraların karşısında şahini severken, kimsenin beklemediği bir an yaşandı.

Ortamdaki kalabalıktan tedirgin olan şahin, iki lider kendisiyle ilgili konuşurken halıya pisledi.

O anlar başta Rus medyasında olmak üzere gündeme otururken, ‘Putin’i mahcup eden anlar’ şeklinde yorumlandı.