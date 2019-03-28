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Reuters’a konuşan AKP’li: Eğer Ankara’da kayıp olursa…

Türkiye'de olduğu kadarıyla dünya kamuoyunda da gündem 31 Mart yerel seçimleri... Reuters haber ajansı da seçimin nabzını Türkiye'de tuttuğu haberini aboneleriyle paylaştı. Ajansa konuşan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, "AKP yaşanan ekonomik sıkıntıyı görmüyor" derken, ismini açıklamayan AKP'li bir yetkili, "Eğer Ankara'da büyük bir kayıp olursa bu AKP için daha ciddi sorunların olduğu bir döneme girebiliriz" dedi.

Sozcu.com.tr
13:48 -
Haberler Dünya
Reuters’a konuşan AKP’li: Eğer Ankara’da kayıp olursa…

Bu hafta sonu gerçekleşecek yerel seçimler uluslararası kamuoyunun da gündeminde… Reuters haber ajansı seçimle ilgili bir haberi bugün abonelerine servis etti. Tuvan Gümrükçü ve Ece Toksabay imzalı haberde görüşlerine başvurulan isimlerden biri de CHP’nin Ankara Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş oldu.

Yavaş, Ankara’yı kazanacağını dile getirdi. Reuters’a konuşan Yavaş, “Onlar Ankara’daki ekonomik zorlukları görmüyorlar. Buraya gelmiyorlar ve esnafla konuşmuyorlar” dedi.

İsmini açıklamayan AKP’li bir yetkili ise ekonomiye dikkat çekti. Yetkili, “Ekonomi açısından beklediğimiz gerçekleşmedi, bu bir gerçek. Ekonomi daha önceden bize kazanım sağlıyorken şimdi bizim zayıf noktamız. Eğer Ankara’da büyük bir kayıp olursa, AKP için çok ciddi sorunların olduğu bir döneme girebiliriz” dedi.

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