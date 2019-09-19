Reuters’tan bomba haber: Türk yetkiliden yaptırım açıklaması

ABD’nin başkenti Washington’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk, yetkili, “Beklentim şu ki (yaptırımlar) yürürlüğe sokulmayacak” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump’ın Ankara’nın pozisyonuna yönelik anlayışının arttığını öne süren yetkili, “S-400’leri nasıl satın almak zorunda kaldığımızla ilgili tüm hikâyeyi anladı” dedi.

Ajansa gizlilik kaydıyla konuşan Türk yetkili, yaptırımların uygulanmasının Ankara ile Washington arasında ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması yolundaki son anlaşmayla da çelişeceğine dikkat çekti.

Üst düzey yetkili, “Böylesi bir taahhüt veriyorsunuz ve sonra yaptırımlar uygulamaktan bahsediyorsunuz. Bu kendi içinde büyük bir tezat” dedi.

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TRUMP YAPTIRIM İSTEMİYOR

Geçen hafta ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump Yönetimi’nin Türkiye ile ilgili yaptırımları yürürlüğe sokmayı masaya yatırdığını fakat henüz kararın verilmediğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almaya selefi Barack Obama döneminde mecbur bırakıldığını defalarca ifade etti.

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Trump’ın Türkiye’ye CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında müeyyideler uygulamaktan kaçındığı biliniyor.

Ancak hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar, Trump’a Ankara’ya yaptırım uygulaması konusunda baskı yapıyor.