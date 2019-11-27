Robot polis köpekleri göreve başladı!

Dört ayaklı, kapıları açabilen ve uzaktan gözlem aracı olarak görevlendirilen robot polis köpeği silahlandırılması korkusuyla eleştirilere konu oldu.

İlk olarak Massachusetts Eyalet Polisi tarafından kullanılmaya başlanan Spot adı verilen robot polis köpeğinin denemeler çerçevesinde ağustos ayından beri kullanıldığı açıklandı.

Oldukça kuvvetli olduğu, şüpheli paketleri araştırmak veya bir şüphelinin nerede saklanabileceğini tespit edebildiği belirtildi. Spot ayrıca sarsıldığında veya itildiğinde dengesini koruyup düştüğünde ise kendi başına kalkabiliyor. Hızlı koşabiliyor ve gerekirse karate vuruşları yapabiliyor.

Polis teşkilatı ile robot polis köpeğini üreten Boston Dynamics firmasının sözleşmesinde yer alan hükümlerde silahla donatılmasını engelleyen maddeler olmasına rağmen eleştirmenler robot köpeğin silahlandırılması endişesini taşıyor.