Romanya’da bir hasta ameliyat sırasında yanarak hayatını kaybetti!

Romanya’nın başkenti Bükreş’te 22 Aralık’ta gerçekleşen ameliyat sırasında, hastanede cerrahlar kadını operasyon öncesi alkol bazlı bir maddeyle dezenfekte ettiği iddia edildi.

KADININ VÜCUDU ALEV ALDI

İleri sürülen bilgilere göre, bunun ardından doktorların elektrikli neşter kullanması üzerine kadının vücudu alev aldı.

Kadının vücudunun yüzde 40’ında yanıklar oluştu, hasta bir hafta sonra hastanede hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, polis kadının ölümü üzerine bir soruşturma başlattı.

Romanya medyasına konuşan hastanın ailesi, bazı detayları basından öğrendiklerini, onlara bu olayın sadece kaza diyerek geçiştirildiğini anlattı. Aile, bir suçlamada bulunmadıklarını, sadece ne olduğunu anlamak istediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Victor Costache, bu ‘travmatik olayın’ inceleneceğine söz verdi.