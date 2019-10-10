Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Romanya’da hükümet düştü

Romanya'da Başbakan Viorica Dancila'nın kurduğu hükümet, mecliste gensoru önergesinin kabul edilmesiyle düştü.

17:44 -
Haberler Dünya
Romanya’da hükümet düştü

Başbakan Viroica Dancila hükümetinin düşürülmesi amacıyla verilen gensoru önergesi, 4’e karşı 238 oyla kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, yaptığı açıklamada, “Bugün Romanya kazandı. Hükümetin düşmesi, toplumun hükümetin yetersizliğine verdiği tepkinin doğal sonucudur.” dedi.

Ocak 2018’de, başbakanlık görevinden istifa eden Mihai Tudose’nin ardından göreve başlayan Dancila, ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu. Dancila, 10 Kasım’da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Sosyal Demokrat Partinin cumhurbaşkanı adayıydı.

AA

10 Kasım Başbakan Başbakanlık Cumhurbaşkanı Hükümet istifa Kadın Romanya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more