Ruhani: Ortak askeri güç kuracağız

Resmi temaslarda bulunmak üzere İran’ın başkenti Tahran’a gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, tarihi Sadabat Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı. Ruhani ile Han başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi. Ruhani, Tahran ile İslamabad’ın ortak askeri güç kuracağını belirterek, “İran-Pakistan sınırında güvenliğin sağlanması ve terörizmle daha etkin mücadele edilmesi için iki ülke sınır muhafızları ve istihbarat birimlerinin yer alacağı ‘Acil Müdahale Gücü’ olarak görev yapacak bir askeri birim kurulması konusunda anlaştık” dedi.

Beluçistan bölgesinde yaşanan terör olaylarına da değinen Ruhani, “Geçen aylarda İran-Pakistan sınırında teröristlerin acımasız saldırılarına şahit olduk. Pakistan, insanlık dışı eylemlerde bulunan grupları

terörist ilan etti ve onlarla terörizm çerçevesinde mücadele edecek” açıklamasını yaptı. Pakistan Başbakanı Han’ın kendilerine “hiçbir koalisyonda yer almadıkları ve almayacaklarını” söylediğini aktaran Ruhani, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Ruhani, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni adımlar attıklarını belirterek, “İran ve Pakistan ikili ilişkileri geliştirmeye kararlı. Üçüncü bir ülkenin, İran ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşliğe dayanan ilişkileri

etkileme gücü yok” ifadelerini kullandı. Ticari ve ekonomik ilişkiler noktasında iki ülke arasında iyi bir potansiyel olduğunu ve bunun için ortak bir komisyon kurulacağını söyleyen Ruhani, “İran, Pakistan’ın petrol ihtiyacını karşılamaya ve daha önce kararlaştırılan boru hattını döşemeye hazırdır. İran, hâli hazırda Pakistan’a elektrik ihraç ediyor. Pakistan Başbakanı bugünkü toplantıda bunu 10 katına

çıkaracaklarını söyledi” dedi.

Ruhani, Pakistan’ın Gwadar ve İran’ın Çabahar limanları arasında daha fazla iş birliği olmasından yana olduklarına dikkati çekerek, tren yolu ile bu iki liman arasındaki irtibatın geliştirilebileceğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, şöyle devam etti: “Türkiye, İran ve Pakistan Ekonomik İşbirliği Teşkilatını kurdu ve bu üç ülkenin ilişkileri geçmişte de iyiydi. Bugün de bu üç ülkenin ilişkilerinin gelişmesini istiyoruz. Türkiye tren hattının Pakistan’a kadar uzatılmasını ve bu şekilde Avrupa’nın Asya ve Çin’e bağlanmasını arzu ediyoruz.”