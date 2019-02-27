Ruhani, Zarif’in istifasını reddetti: Baskıların farkındayım

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, görevinden istifa ettiğini bildiren Dışişleri Bakanı Zarif’in istifasını reddetti. İran devlet ajansı IRNA’nın aktardığına göre Ruhani, Zarif’in istifasını kabul etmeme gerekçesini ise, “Emin, onurlu, cesur ve dindar biri olarak ABD’nin ağır baskılarına karşı ön safta yer bulunduğunuz için, istifanızı ülke çıkarlarına ters görüyorum ve kabul etmiyorum” şeklinde ifade ettiği aktarıldı.

Ruhani, mektubunda İran lideri Ali Hamaney’in de Dışişleri Bakanı Zarif’i takdir ettiğini hatırlatarak, “Sizi, ABD’nin çok yönlü yaptırım baskılarına karşı direnişin en ön safında görüyorum. O yüzden istifanızı ülkenin çıkarlarına aykırı buluyor ve kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Hükümet organlarının Dışişleri Bakanlığı ile tam bir koordinasyon içinde olması gerektiğine dikkati çeken Ruhani, Zarif’e hitaben şunları kaydetti:

“Güç, kabiliyet ve cesaretle yolunuza devam ediniz. Ülkenin diplomatik organlarına, hükümete ve hatta halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı’na yönelik baskıların farkındayım.”