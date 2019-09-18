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Ruhani’den petrol tesisine saldırı çıkışı: Bu yalnızca uyarıydı

Suudi Arabistan'daki petrol tesislerinin vurulmasıyla ilgili gerilim bir türlü dinmiyor. ABD'nin hedef gösterdiği İran'dan flaş bir yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Ruhani, "Hastane, okul ya da Sana'da bir pazar yerini vurmadılar ki rahatsız olasınız. Sizi uyarmak ve size ders vermek için bir sanayi merkezini vurdular" dedi.

12:39 -
Haberler Dünya
Ruhani’den petrol tesisine saldırı çıkışı: Bu yalnızca uyarıydı

Başkent Tahran’daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, Saudi Aramco’ya ait petrol tesislerine düzenlenen saldırı ve bu konuda İran’ın suçlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgede çatışma istemediklerini ancak çatışmayı başlatanın kim olduğunun da görülmesi gerektiğini söyleyen Ruhani, Saudi Aramco’ya yönelik saldırıya işaret ederek, “Hastane, okul ya da Sana’da bir pazar yerini vurmadılar ki rahatsız olasınız. Sizi uyarmak ve size ders vermek için bir sanayi merkezini vurdular. Bölgedeki düşmanlar bu uyarıdan ders almalı ve halkın huzur içinde yaşaması için savaşı sona erdirmeli” ifadelerini kullandı.

‘REFLEKS GÖRÜNCE RAHATSIZ OLUYORLAR’

Savaşı başlatan tarafın Yemenliler olmadığını, aksine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD, bazı Avrupa ülkeleri ve İsrail’in bölgede savaş başlatarak bu ülkeyi harabeye çevirdiğini savunan Ruhani, şunları kaydetti:

“Onlar Yemenlileri öldürdüğünde, bölgeye silah ve mühimmat yığdıklarında ve Suudi Arabistan ABD’den 400 milyar dolarlık silah aldığını itiraf ettiğinde ‘kimse konuşmamalı’ diyorlar ancak Yemen halkı buna refleks gösterdiğinde rahatsız oluyorlar.”

 

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Son güncelleme: 12:42 18.09.2019
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