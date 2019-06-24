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Rum seri katil gözyaşları için duruşmada

GÜNEY Kıbrıs'ta 2´si çocuk 7 kişiyi öldüren 'seri katil' Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın yargılanmasına başlandı. Metaksas, çıkarıldığı Rum Ağır Ceza Mahkemesi´nde 7 kişiyi öldürdüğünü kabul etti. Rum avukatlar, Metaksas'ı savunmayı kabul etmedi.

15:11 -
Haberler Dünya
Rum seri katil gözyaşları için duruşmada

İşlediği her bir cinayet için 7 kez müebbetle yargılanan Metaksas, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildi. Mahkemede ‘gözyaşları’ içerisinde savunma yapan Metaksas, “İğrenç suçlar işledim. Suçlarımı anlıyorum. Zamanın da gerisine dönemem” dedi.

Fotoğraf: DHA

‘ÖZÜR DİLİYORUM’

İşlediği suçların çözümü için yardımcı olacağını söyleyen Metaksas, “İtiraf etmeliyim ki artık kimseye zarar vermeyeceğim. Kurbanların ailelerinden ve kurbanların ruhlarından özür dilerim. Kıbrıs halkından özür dilerim. Çocuklarımdan ve ailemden özür dilerim. Belki bir nebze merhem olur” diye konuştu.

Seri katil geçen aylarda yakalanmıştı.

“Büyük bir eziyet yaşadığını” söyleyen Metaksas, “Ben unutmak istiyorum. Neden bunları yaptım, cevap bulamadım. Davam hakkında kapsamlı bir çalışma yapmak için bilimsel ekibin emrindeyim” dedi. Sanığın yargılanmasına hafta içerisinde devam edilecek.

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Son güncelleme: android-time 15:15 24.06.2019
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