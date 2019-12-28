Rus diplomattan dikkat çeken dans

Zaharova o anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Zaharova, paylaşımıyla birlikte &#8216;Sıkı çalışıp sıkı dinleniyoruz!&#8217; dedi.. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce ‘Lezginka' ve ‘Kalinka' dansını yapmıştı.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/rus-diplomattan-dikkat-ceken-dans-5536073","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/rus-diplomattan-dikkat-ceken-dans-5536073","pageType":"yazi","pageIdentifier":5536073,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Rus diplomattan dikkat u00e7eken dans"});aip('newsArticle', {"identifier":5536073,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/rus-diplomattan-dikkat-ceken-dans-5536073/","headline":"Rus diplomattan dikkat u00e7eken dans","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["D\\u0131\\u015fi\\u015fleri Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","Rusya","sosyal medya"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/12/28/iecrop/zaharova_16_9_1577538035.jpg","author":"Serdar Aksoy","dateCreated":1577538053,"datePublished":1577538053,"dateModified":1577538053,"info":"{"seo_news":"false"}"});