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Rus diplomattan dikkat çeken dans

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlıkta verilen bir davet sırasında twist dansı yaptı.

Sozcu.com.tr
16:00 -
Haberler Dünya
Rus diplomattan dikkat çeken dans

Zaharova o anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Zaharova, paylaşımıyla birlikte ‘Sıkı çalışıp sıkı dinleniyoruz!’ dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce ‘Lezginka' ve ‘Kalinka' dansını yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Rusya sosyal medya
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