Rus hava üssüne İHA ile saldırı girişimi!

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov'un yaptığı açıklamaya göre, olay dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, militanların saldırıda insansız hava araçlarını (İHA) kullandığı ifade edildi.

Rus hava savunma sistemlerinin, güneydoğu yönünden üsse yaklaşan iki İHA tespit ettiğini söyleyen Borenkov, hava hedeflerinin vurularak imha edildiğini kaydetti.

Borenkov, saldırı sonucunda üste herhangi bir zararın meydana gelmediğini ve Rus askerlerin yara almadığını da sözlerine ekledi.